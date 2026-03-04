Вход в Красногорский филиал Музея Победы будет бесплатным для женщин 8 марта

В этот день с 10:00 до 18:00 женщины смогут бесплатно посетить культурную площадку. Гостей ждет специальная программа: экскурсия, новая выставка, викторина и показ фильма, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 12:00 начнется обзорная экскурсия по филиалу Музея Победы. Гостям расскажут о беспримерном подвиге женщин в годы Великой Отечественной войны, с началом которой почти миллион жительниц нашей страны взяли в руки винтовки и надели солдатские шинели. Они были медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками.

В это же время начнет работу обновленный выставочный проект «Приближение. История в деталях», в рамках которого будут представлены раритеты из фондов Красногорского филиала Музея Победы. Среди них — оригинальные самодельные украшения в виде букетов цветов из ткани, принадлежавшие семье одного из немецких специалистов Красногорского механического завода (в настоящее время — Красногорский завод им. С. А. Зверева).

Дополнят экспозицию открытки и почтовые карточки с праздничными букетами, выпуск популярного советского журнала «Работница», первый номер которого вышел в свет 8 марта 1914 года. Журнал был учрежден по инициативе Владимира Ленина для «защиты интересов женского рабочего движения».

В 13.30 посетители смогут принять участие в праздничной викторине, посвященной героизму и самоотверженности советских женщин в годы Великой Отечественной войны. Победители получат призы.

В 14:00 начнется показ художественного фильма «Женщины» (12+), повествующего о судьбах трех поколений женщин — работниц мебельной фабрики — в послевоенные годы.

Как рассказала директор Красногорского филиала Музея Победы Наталья Овчарова, в преддверии Международного женского дня, 5 марта, для школьников округа специалисты учреждения проведут специальную программу «Женщины в военных гимнастерках». Юные красногорцы посетят экскурсию «Великая Отечественная война: Причины. Итоги. Герои», особое внимание гид уделит принимавшим в ней участие женщинам. Затем состоится творческий мастер-класс, в ходе которого ребята изготовят поздравительный плакат для родных и учителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.