Вездесущие нейросети: как защититься от сбора данных о себе в соцсетях

Адвокат Багатурия: чтобы защититься от ИИ, нужно закрыть профили в соцсетях

Если пользователь не хочет, чтобы нейросети брали контент и информацию из соцсетей, следует закрыть свои профили или не пользоваться такими площадками, заявил РИАМО адвокат Вадим Багатурия.

По его словам, все зависит от того, какие разрешения дают сами пользователи, когда регистрируют аккаунты в социальных сетях. Если человек не хочет делиться своим контентом, у него есть два выхода.

«Или закрыть свои профили, или отказаться от использования социальных сетей. Потому что, как правило, в условиях их использования есть указание на то, что пользователь заранее соглашается с тем, что размещаемый им контент может использоваться другими пользователями и администрацией социальных сетей», — объяснил Багатурия.

Специалист призвал задуматься над этим. При этом адвокат подчеркнул, что ситуация вряд ли приобретет нестандартный сценарий.

