Въезд в поселок Мишеронский украсила фигура Жар-птицы ручной работы

Кованая жар-птица стала подарком жителям к 190-летию поселка. Скульптура ручной работы волшебной птицы пришла на смену деревянному медведю, который стоял при въезде в поселок Мишеронский, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Со временем деревянный медведь пришел в негодность и жители вышли с инициативой о замене фигуры. Администрация округа предложила сделать ее долговечной и выполнить из металла.

«В музее сохранился эскиз жар-птицы, которая была одним из элементов прекрасной мозаики, украшавшей поселок долгие годы и изготовленной местным художником Валентином Дмитриевичем Барсковым. Именно он изначально предлагал установить на въезде в поселок стелу жар-птицы как символ огня стекловаренных печей и символ возрождения. Поэтому краеведами был предложен этот вариант. Верим, что с новым символом наши поселок и производство обязательно возродятся», — рассказала Татьяна Файздрахманова.

В память об истории стеклоделия в поселке жар-птицу украсили элементами из цветного стекла, а в саму фигуру и основание установили эрклëз — стеклянные камни.

В темное вчера суток новую скульптуру освещает разноцветная подсветка.