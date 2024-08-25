Въезд на парковку МФЦ в Клину временно перекрыт

В связи с началом работ по благоустройству Советской площади, перекрыт въезд на парковку вблизи здания «Бизнес —центр», в котором расположен МФЦ. Объект находится по адресу городской округ Клин, ул. Советская площадь, 18а, сообщили в администрации городского округа Клин.

Руководство МФЦ просит выбирать альтернативные места для парковки личного авто. Ближайшие парковки находятся у Торговых рядов и у торгового центра «Торговый Квартал».

Специалисты Клинского МФЦ напоминают, что для маломобильных граждан и пожилых людей в МФЦ г. о. Клин организовано выездное обслуживание. Заказать выезд можно по телефону 122 3 52212.

Напомним, благоустройство Советской площади и воссоздание городского бульвара на ул. Папивина в Клину проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Этот проект наминирован на конкурс лучших проектов благоустройства в малых городах России. Итоги конкурса подводят в эти выходные в Калуге.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.



Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.