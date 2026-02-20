сегодня в 08:01

Въезд и выезд в люберецкий Дзержинский полностью заблокированы

Въезд и выезд в Дзержинский в подмосковном городском округе Люберцы заблокированы. Образовалась огромная пробка из легковых машин и большегрузов, сообщает Telegram-канал « Мои Люберцы ».

На круговом перекрестке заторы начались со всех сторон. Водители встали на месте и не двигаются.

Некоторые легковые и грузовые машины застряли. Людям помогают выехать сотрудники ГАИ. Они также регулируют движение.

Невозможно ни въехать в Дзержинский, ни покинуть его. Сотрудники ГАИ вместе с гражданскими толкают машины. На месте находится сразу несколько экипажей.

