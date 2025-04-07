Ветврачи Госветслужбы Подмосковья вакцинировали более 20 тыс собак за I квартал

С начала года специалисты региональной государственной ветеринарной службы, подведомственной министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, провели свыше 20,5 тыс. вакцинаций собак. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Вакцинации были поведены бесплатно препаратом отечественного производства «Рабикан» — более 11,8 тыс., на платной основе комплексными вакцинами Мультикан (4, 6, 8), Биокан DHPPI+L и DHPPI+LR и Дипентавак ­– около 8,5 тыс. Записавшись на прием в госветклинику, можно как вакцинировать питомца, так и зарегистрировать, если данная процедура не была проведена ранее.

С марта 2025 года в регионе введены изменения в закон об обязательной регистрации домашних животных, предусматривающие административную ответственность для владельцев незарегистрированных собак, проживающих в Московской области.

С начала весны было зарегистрировано более 11,8 тыс. домашних питомцев. Собаку необходимо поставить на учет в течение 14 дней после достижения 3-месячного возраста, других питомцев — по желанию. При выявлении государственными инспекторами отсутствия регистрации в первый раз последует предупреждение, в повторных случаях — штраф от 1500 до 3000 рублей.

Для записи на прием можно воспользоваться региональным порталом госуслуг или обратиться по телефону единого кол-центра в сфере ветеринарии: 8 (495)668-01-25. Зарегистрировать и вакцинировать животное можно и в мобильных офисах Госветслужбы. График работы обновляется ежемесячно, адреса и даты на апрель можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.