Ветстанция Талдома напомнила о важности вакцинации животных против бешенства

ГБУВ МО «Терветуправление № 2» Талдомская ветеринарная станция напоминает о необходимости ежегодной вакцинации животных против бешенства, в обязательном порядке. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа Дубна.

Бешенство — вирусное заболевание с поражением центральной нервной системы, всегда заканчивается смертью. Главная мера борьбы с этой болезнью — профилактика.

Заражение происходит через слюну больных животных, при укусах, а также через ссадины, царапины, ослюнения кожных покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа и даже при соприкосновении с каким-либо предметом или одеждой, загрязненными слюной бешенного животного. Можно заразиться и при снятии шкур животного.

Если вы пострадали от укуса животного, то немедленно нужно тщательно промыть рану с мылом, чтобы смыть слюну животного, и сразу обратиться за медицинской помощью в ближайшее медучреждение для проведения курса антирабических прививок. От скорости обращения зависит эффективность оказанной вам помощи.

Животное нанесшее покус необходимо нужно карантинировать. Для этого владелец животного обязан обратиться в государственное учреждение ветеринарии по месту проживания.

Государственная ветеринарная служба проводит бесплатную вакцинацию животных против бешенства по адресам: ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2»; Талдомская ветеринарная станция, телефон: 8 (496-20) 6-37-11, г. Талдом, ул. Советская, 12; участковая ветеринарная лечебница города Дубна, телефон: 8 (496-21) 9-65-05, город Дубна, Коммунальный проезд, дом № 5.

Ежедневно с 9:00 до 21:00, перерыв на обед — с 13:00 до 14:00, без выходных.

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