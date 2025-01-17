Ветеринары рассказали, как сделать зимние прогулки с собакой безопасными

Зимние условия могут стать настоящим испытанием для собак и их владельцев. Несмотря на то, что активные собаки иногда отказываются выходить на улицу в снежную погоду, это не всегда связано с капризами. Ветер, мокрый снег и холод способны вызвать дискомфорт не только у людей, но и у наших четвероногих друзей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода Подмосковья.

Некоторые породы собак и те, у кого короткая шерсть, могут не переносить холод. Они быстро охладеют, а снег, прилипая к лапам, может доставлять им дополнительные неудобства. Кроме того, состояние здоровья животного также может повлиять на его желание гулять. Собаки с заболеваниями опорно-двигательного аппарата могут испытывать сильную боль и дискомфорт в холодную погоду, особенно когда лапы мерзнут на снегу. Тем не менее, полностью отказываться от прогулок нельзя, особенно для того, чтобы собака могла справить свои нужды. Однако важно запомнить, что не стоит насильно выводить питомца на улицу. Это может вызвать негативные ассоциации с прогулкой, что в будущем усложнит выгул.

Что же делать, чтобы прогулки зимой стали более комфортными и приятными? Удобная обувь для собак и специальная одежда могут защитить лапы от холода, а тело от ветра и сырости. Активные игры могут насытить прогулку позитивом и отвлечь собаку от неприятных ощущений. Попробуйте расшевелить питомца, бросив ему диск или мяч — это может обратить внимание собаки на игру вместо неблагоприятных погодных условий. Кроме того, если ваш питомец любит общение с другими животными, организуйте совместные прогулки с друзьями и их питомцами. Это может значительно улучшить настроение вашего любимца и отвлечь его от морозной погоды.

Не забывайте следить за поведением собаки. Если вы заметили что-то необычное, рекомендуется обратиться за медицинской помощью. Госветслужба Подмосковья предлагает профессиональную помощь в выявлении проблем со здоровьем домашних животных. По телефону: 8 (495) 668-01-25 вы можете узнать расположение ближайшей ветеринарной клиники. Также запись на прием возможна через региональный портал госуслуг.

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