Ветеринары проконсультировали владельцев питомцев на празднике в Дмитрове

Сотрудники Дмитровской ветеринарной станции провели консультации для владельцев домашних животных на семейном празднике в Дмитровском муниципальном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Семейный праздник в Дмитровском муниципальном округе объединил спорт, творчество и общение с домашними животными. Для гостей с питомцами организовали отдельную площадку, где работали сотрудники Дмитровской ветеринарной станции.

Ветеринары напомнили о важности своевременной вакцинации, регистрации животных и регулярной обработки от паразитов. Они также ответили на вопросы об уходе и содержании питомцев. Для участников провели викторину с призами и подготовили угощения. Такие встречи помогают формировать ответственное отношение к животным и напоминают о правилах, которые защищают питомцев и людей.

В программу вошли семейные спортивные состязания, эстафеты, мастер-классы, боулинг и зумба. Возможность прийти с питомцами особенно понравилась семьям с животными, а для детей общение с ними стало одной из самых ярких частей праздника. Встреча завершилась чаепитием и общей фотографией участников.

В Минсельхозе Московской области напомнили, что консультацию ветеринарного врача можно получить дистанционно через сервис телеветеринарии. Обследования, вакцинацию и регистрацию питомцев проводят в государственных ветеринарных клиниках. Их адреса размещены на портале «Мой АПК».

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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