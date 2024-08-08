Ветеринары Подмосковья спасли бобра

Специалисты из Дмитровской ветеринарной станции спасли бобра, который был обнаружен случайными прохожими возле Сретенского храма. Животное было агрессивным и не подпускало людей к себе, однако благодаря оперативным действиям специалистов удалось его спасти, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

При обследовании бобра было обнаружено два гнойных абсцесса, гематома на глазу, а также отсутствие одного глаза. Ветеринары провели операцию, почистили все нагноения, сделали рентген и начали лечение, включающее прием антибиотиков.

Теперь состояние животного стабилизировалось, но ему требуется длительное восстановление. Следующие десять дней бобру необходимо принимать антибиотики и проходить реабилитацию.

В Госветслужбе Московской области акцентировали внимание на том, что данный случай вновь подчеркивает значимость экстренной ветеринарной помощи. Если заметили животное, которое требует лечения, не пытайтесь поймать его самостоятельно, так как в таком состоянии оно может проявлять агрессию, что представляет опасность для здоровья и жизни человека. Стоит обратиться в ветеринарную службу, где специалисты проведут осмотр животного и при необходимости продолжат его лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.