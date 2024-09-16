Ветеринары Подмосковья провели более 1 млн вакцинаций рогатого скота

С начала года специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели свыше 772,8 тысячи вакцинаций и диагностических исследований крупного и мелкого рогатого скота на различные инфекционные заболевания, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Среди исследований крупного рогатого скота проведено 297,6 тысячи на бруцеллез, 152 тысячи на туберкулез, 146 тысяч на лейкоз, 66 тысяч на гиподерматоз, а также мелкого рогатого скота: на бруцеллез — 59,8 тысячи, туберкулез — 8 тысяч и катаральную лихорадку — 1 тысяча.

Выполнено свыше 1 млн вакцинаций крупного рогатого скота, из них: 136 тысяч вакцин от парагриппа-3, 126 тысяч от инфекционного ринотрахеита, 105 тысяч от вирусной диареи и 97 тысяч от лептоспироза. Мелкому рогатому скоту проведено более 47 тысяч вакцинаций, среди которых: 19 тысяч прививок от бешенства, 17 тысяч от сибирской язвы, 4 тысячи от оспы овец и коз, а также 3 тысячи от лептоспироза.

В ведомстве подчеркнули, что данные мероприятия проводятся в хозяйствах всех форм собственности и позволяют поддерживать эпизоотическое благополучие животноводческих хозяйств Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.