Ветеринары Подмосковья призвали не кормить домашних животных шашлыками

Майские праздники — любимое время для отдыха на природе, когда семья собирается вместе и наслаждается теплой погодой и свежим воздухом. Часто в таких поездках не забывают и о своих четвероногих друзьях, позволяя им разделить радость пикника. Однако важно помнить, что праздничная трапеза, особенно ароматный шашлык, содержит компоненты, которые могут оказаться опасными для собак. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Владельцы зачастую делятся кусочком мяса со своими питомцами, не задумываясь о возможных рисках. Даже маленький кусочек жареного мяса, приправленного специями или копченостями, может вызвать у животного тяжелое расстройство пищеварения.

Ветеринарные специалисты призывают соблюдать осторожность: рекомендуют заранее подготовить для питомцев безопасные альтернативы — свежие овощи, отварное мясо без специй или специально подобранный корм. Также стоит иметь при себе сорбенты на случай экстренной помощи. Самое лучшее — полностью исключить возможность кормления собак с общего стола, чтобы предотвратить возможные проблемы со здоровьем.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.