Ветеринары Подмосковья посетили Ленинградскую область в рамках обмена опытом

Делегация ветеринарных специалистов министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с рабочим визитом отправилась в Ленинградскую область, где состоялась встреча с коллегами из управления ветеринарии региона в рамках обмена опытом. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Обсудили вопросы по обеспечению эпизоотического благополучия, на базе Колтушского ветеринарного участка на практике ознакомились, как работает система регистрации домашних животных в Ленинградской области и поделились с коллегами результатами нашей работы. В Подмосковье регистрация собак обязательна с сентября 2023 года, а в этом году с марта была введена административная ответственность. Внедряем цифровой подход — для владельцев питомцев доступны 6 электронных сервисов и 2 госуслуги, в том числе для записи на прием и регистрацию. В этом году запустили робота для круглосуточной обработки обращений на нашей горячей линии», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

В ходе визита делегация от Московской области посетила Всеволожский район, где в годы Великой Отечественной войны проходила легендарная «Дорога жизни», которая во время блокады Ленинграда связывала город с остальной частью страны.

Ветеринары возложили цветы к подножию памятника в честь подвига ветеринарных врачей, фельдшеров и санитаров в годы ВОВ. После чего, специалисты ознакомились с экспозицией Музея государственной ветеринарной службы Ленинградской области. Также осмотрели ход строительства крупнейшей в регионе ветеринарной станции. Представители ведомства высоко оценили работу коллег и переняли успешные практики для реализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.