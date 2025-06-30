сегодня в 13:45

Ветеринары объяснили, как оценить здоровье кошки или собаки по анализам

Для контроля здоровья питомцев важно регулярно сдавать анализы кала и мочи. Это помогает выявить многие заболевания на ранних стадиях. Как интерпретировать результаты таких исследований, объяснила Общественная Служба Новостей .

Нормы выделений у животных

Собаки в норме выделяют 20–25 мл мочи на кг веса в сутки, кошки — 20–30 мл/кг. Здоровые взрослые собаки и кошки опорожняют кишечник 1–2 раза в день.

Анализ мочи у кошек

Исследование мочи помогает оценить работу почек, выявить инфекции, воспаления и другие патологии.

Цвет в норме светло- или умеренно-желтый. Отклонения указывают на проблемы: ярко-желтый — обезвоживание; бесцветный — почечная недостаточность или диабет; розовый/красный — кровь в моче.

Запах обычно резкий. Если он изменился, возможна инфекция.

Прозрачность — моча должна быть прозрачной. Помутнение говорит о наличии кристаллов, эпителия или других частиц.

Белок — его присутствие указывает на болезни почек или мочевыводящих путей.

Плотность — отклонения связаны с обезвоживанием или почечной недостаточностью.

pH в норме слабокислый или слабощелочной. Изменения сигнализируют о воспалении или мочекаменной болезни.

Глюкоза — признак диабета.

Кетоновые тела свидетельствуют о кетоацидозе.

Бактериологический посев выявляет инфекции и определяет чувствительность к антибиотикам.

Анализ мочи у собак

Помогает оценить состояние мочевыделительной системы и других органов.

Цвет — светло- или умеренно-желтый. Темный оттенок — признак болезней печени, почек или обезвоживания, красный — крови в моче.

Запах в норме нерезкий. Запах ацетона — симптом диабета, аммиака — инфекции.

Прозрачность — мутность указывает на бактерии, белок или лейкоциты.

pH в норме — 5–7,5. Отклонения бывают при инфекциях или обезвоживании.

Белок, билирубин, кетоны могут указывать на диабет, болезни печени или почек.

Кровь появляется при инфекциях, опухолях или камнях в мочевыводящих путях.

Бактерии, кристаллы, эпителий — признаки инфекций или других патологий.

При любых подозрениях на заболевание обратитесь к ветеринару. Современные лаборатории обеспечивают точную диагностику.

Анализ кала у кошек

Позволяет обнаружить паразитов, воспаления, нарушения работы печени, кишечника и поджелудочной железы. Выявляет лямблий, гельминтов, кокцидий и др. Кровь, слизь или крахмал в кале указывают на проблемы с ЖКТ. Может диагностировать колит, панкреатит, язву или дисбактериоз.

Важно: при любых изменениях стула сразу покажите кошку врачу. Ранняя диагностика упрощает лечение.

Анализ кала у собак

Помогает выявить заболевания и оценить общее состояние. Обнаруживает гельминтов, простейших, дисбактериоз. Черный или красный кал — признак кровотечения в ЖКТ. Желтый цвет указывает на проблемы с печенью, желчным пузырем или поджелудочной.

Как собрать анализы

Кал:

За 2–3 дня исключите молочные продукты, зелень, сырое мясо.

Не давайте слабительные и не ставьте клизмы.

Соберите свежий образец в стерильный контейнер без примесей мочи или наполнителя.

Моча:

Используйте стерильный контейнер.

Собирайте утреннюю порцию — она более концентрированная.

Предварительно вымойте половые органы питомца.

Для собак: у самок — лоток, у самцов — контейнер под струю.

Для кошек: очистите лоток от наполнителя или используйте пеленку (собирайте мочу пипеткой).

Если не получается собрать материал самостоятельно, обратитесь в ветклинику.