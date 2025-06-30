Ветеринары объяснили, как оценить здоровье кошки или собаки по анализам
Для контроля здоровья питомцев важно регулярно сдавать анализы кала и мочи. Это помогает выявить многие заболевания на ранних стадиях. Как интерпретировать результаты таких исследований, объяснила Общественная Служба Новостей.
Нормы выделений у животных
Собаки в норме выделяют 20–25 мл мочи на кг веса в сутки, кошки — 20–30 мл/кг. Здоровые взрослые собаки и кошки опорожняют кишечник 1–2 раза в день.
Анализ мочи у кошек
Исследование мочи помогает оценить работу почек, выявить инфекции, воспаления и другие патологии.
Цвет в норме светло- или умеренно-желтый. Отклонения указывают на проблемы: ярко-желтый — обезвоживание; бесцветный — почечная недостаточность или диабет; розовый/красный — кровь в моче.
Запах обычно резкий. Если он изменился, возможна инфекция.
Прозрачность — моча должна быть прозрачной. Помутнение говорит о наличии кристаллов, эпителия или других частиц.
Белок — его присутствие указывает на болезни почек или мочевыводящих путей.
Плотность — отклонения связаны с обезвоживанием или почечной недостаточностью.
pH в норме слабокислый или слабощелочной. Изменения сигнализируют о воспалении или мочекаменной болезни.
Глюкоза — признак диабета.
Кетоновые тела свидетельствуют о кетоацидозе.
Бактериологический посев выявляет инфекции и определяет чувствительность к антибиотикам.
Анализ мочи у собак
Помогает оценить состояние мочевыделительной системы и других органов.
Цвет — светло- или умеренно-желтый. Темный оттенок — признак болезней печени, почек или обезвоживания, красный — крови в моче.
Запах в норме нерезкий. Запах ацетона — симптом диабета, аммиака — инфекции.
Прозрачность — мутность указывает на бактерии, белок или лейкоциты.
pH в норме — 5–7,5. Отклонения бывают при инфекциях или обезвоживании.
Белок, билирубин, кетоны могут указывать на диабет, болезни печени или почек.
Кровь появляется при инфекциях, опухолях или камнях в мочевыводящих путях.
Бактерии, кристаллы, эпителий — признаки инфекций или других патологий.
При любых подозрениях на заболевание обратитесь к ветеринару. Современные лаборатории обеспечивают точную диагностику.
Анализ кала у кошек
Позволяет обнаружить паразитов, воспаления, нарушения работы печени, кишечника и поджелудочной железы. Выявляет лямблий, гельминтов, кокцидий и др. Кровь, слизь или крахмал в кале указывают на проблемы с ЖКТ. Может диагностировать колит, панкреатит, язву или дисбактериоз.
Важно: при любых изменениях стула сразу покажите кошку врачу. Ранняя диагностика упрощает лечение.
Анализ кала у собак
Помогает выявить заболевания и оценить общее состояние. Обнаруживает гельминтов, простейших, дисбактериоз. Черный или красный кал — признак кровотечения в ЖКТ. Желтый цвет указывает на проблемы с печенью, желчным пузырем или поджелудочной.
Как собрать анализы
Кал:
- За 2–3 дня исключите молочные продукты, зелень, сырое мясо.
- Не давайте слабительные и не ставьте клизмы.
- Соберите свежий образец в стерильный контейнер без примесей мочи или наполнителя.
Моча:
- Используйте стерильный контейнер.
- Собирайте утреннюю порцию — она более концентрированная.
- Предварительно вымойте половые органы питомца.
- Для собак: у самок — лоток, у самцов — контейнер под струю.
- Для кошек: очистите лоток от наполнителя или используйте пеленку (собирайте мочу пипеткой).
Если не получается собрать материал самостоятельно, обратитесь в ветклинику.