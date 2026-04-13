Ветеринар развенчал миф: собака не «лечит» раны

«Есть такой белок — лизоцим, он обладает антибактериальными свойствами. Он содержится в слюне, много его в слезе. Из-за этого считается, что слюна может обладать дезинфицирующим эффектом. Но на самом деле рот — самая загрязненная часть организма как у человека, так и у животных. Через рот мы дышим, принимаем пищу. Лизоцим и другие вещества сдерживают размножение бактерий, но полностью не устраняют их», — сказал Шеляков.

Он добавил, что, если взять биопробы с разных частей тела, самая высокая бактериальная нагрузка будет именно в ротовой полости.

«Поэтому давать собаке облизывать раны нельзя. Во-первых, из-за высокой бактериальной обсемененности слюны. Во-вторых, собаки как хищники более устойчивы к инфекциям, чем человек. Они могут есть падаль, пить из луж, и их организм справляется. Для человека это приведет к кишечным инфекциям», — предупредил ветеринар.

Шеляков отметил, что существуют зоонозные заболевания, которые передаются через слюну. Самое опасное — бешенство. Пусть вероятность невысокая, но риск есть. Даже после операций швы у животных специально защищают от разлизывания, потому что это ухудшает заживление.

