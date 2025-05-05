Ветеринар предупредила россиян о важности вакцинации питомцев

Виктория Романовская, ветеринарный врач, эксперт бренда Triol, предупредила владельцев питомцев о важности профилактики внешних паразитов в период наступления тепла, а также о важности слежки за сроком действия препаратов, которые защищают животное от одного до трех месяцев, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Как отметила эксперт, частые прогулки питомцев в лесах и болотистой местности опасны клещами. Универсальной вакцинации от паразитов не существует, однако есть эффективные препараты, защищающие от укусов.

Также, по словам Романовской, нет «летних» прививок для животных. В рамках ежегодной комплексной системы проводят индивидуальные в акции согласно графику. Туда входят прививки против бешенства, чумы, парвовирусного энтерита, инфекционного гепатита и других недугов.

Более того, ветеринар рекомендовала вакцинацию против лептоспироза, который не входит в стандартный набор. Данная болезнь передается через стоячую воду и почву, что особенно актуально в дачных условиях.