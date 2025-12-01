Ветераны Вострякова в Домодедове отметили День матери и подготовили подарки для бойцов СВО

В микрорайоне Востряково Домодедово 28 ноября прошла встреча в совете ветеранов, посвященная Дню матери. За праздничным столом собрались ветераны, активисты и гости. В программе были концертные номера, стихи и слова благодарности мамам, бабушкам и прабабушкам, которые создают уют и поддерживают семьи.

Участники уделили особое внимание поддержке бойцов СВО. Ветеранское движение Востряково активно занимается плетением маскировочных сетей, подготовкой гуманитарных наборов и организацией помощи пожилым жителям округа. Председатель Совета ветеранов Татьяна Курдюмова отметила, что каждая мама написала письмо на фронт, а сейчас собираются новогодние сладкие подарки для бойцов.

Члены Совета регулярно помогают на участках, организуют поездки по местам боевой славы и выставки местных жителей. Праздник завершился вручением подарков и цветов мамам микрорайона в знак уважения и благодарности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.