Ветераны СВО в Дубне передали более 100 трофеев из зоны спецоперации в музей

Ассоциация ветеранов СВО в Дубне передала в местный музей более ста трофеев, привезенных с Артемовского направления, для выставки о современных методах ведения войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО передали в городской музей более ста трофеев, собранных на Артемовском направлении. В декабре здесь откроется выставка, посвященная современным методам ведения войны.

Среди экспонатов — российское и иностранное оружие, предметы быта бойцов и эвакуированного мирного населения. Часть трофеев лично привез Максим Большаков, руководитель дубненского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Идею выставки начали обсуждать еще в августе, музей поддержал инициативу и оказывает помощь в организации.

По словам Игоря Павельева, представителя Ассоциации ветеранов СВО в Дубне, сейчас идет работа с дизайнерами и подготовка плана мероприятий, чтобы открыть выставку до Нового года.

Трофеи уже приняты на хранение, проводится опись и формируется экспозиция. Ожидается поступление новой партии трофеев с фронта, после чего выставка будет готова к открытию.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что совместно с Ассоциацией ветеранов СВО уделяется особое внимание патриотической работе и формированию масштабной выставки о ситуации на фронте и храбрости бойцов.

Музей расположен по адресу: проспект Боголюбова, дом 54. Он открыт со вторника по пятницу с 10:00 до 19:00, в выходные — с 11:00 до 17:00. Понедельник — выходной.

