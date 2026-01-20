Ветераны СВО в Балашихе создали футбольную команду

Ассоциация ветеранов СВО в Балашихе развивает спортивную адаптацию для участников специальной военной операции. Для них организованы регулярные тренировки по футболу на поле «Метеор» два раза в неделю.

С начала занятий к команде присоединились 18 человек. Руководитель Ассоциации Иван Клещерев отметил, что футбол помогает ветеранам сохранять активность и привлекать внимание к вопросам их жизни и опыта. По его словам, такие встречи вдохновляют молодежь и показывают, что возраст не мешает вести активную жизнь.

Ассоциация ветеранов СВО действует в Балашихе с марта 2025 года. Организация оказывает психологическую, юридическую и медицинскую помощь, содействует трудоустройству и адаптации ветеранов и их семей. Вступить в Ассоциацию могут все участники специальной военной операции, подав заявление по адресу: г.о. Балашиха, Московский проезд, 13 (понедельник – пятница с 9:00 до 18:00).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.