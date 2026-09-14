Ветераны СВО провели совместную тренировку в Ленинском округе

Ветераны специальной военной операции из Ленинского округа и Шатуры 13 сентября провели совместную тренировку и обсудили турниры в память о погибших бойцах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Совместная тренировка ветеранов специальной военной операции из Ленинского округа и Шатуры прошла 13 сентября. Занятие провел Виктор Усс. Участники поддержали физическую форму и обсудили инициативы по увековечению памяти погибших товарищей.

«Для нас спорт — это не просто поддержание формы или восстановление. Наша общая задача сегодня — стать настоящим ориентиром для подрастающего поколения во всех направлениях: в нравственности, в учебе и на спортивных площадках. Мы едины и всегда двигаемся только вместе, плечом к плечу», — отметил руководитель спортивной команды Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа Иван Редлер.

Участники встречи обсудили проведение турниров в память о погибших бойцах. Основные детали согласованы, к организации соревнований приступят в ближайшее время.

После тренировки ветераны посетили стелу участникам специальной военной операции, открытую в День Ленинского округа. Памятник представляет собой 15-метровый гранитный обелиск в виде устремленного вверх меча. В его основании высечены слова «Мы сражались за ваше будущее».

Спортивная команда Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа открыта для новых участников. Члены Ассоциации и участники специальной военной операции могут записаться на тренировки по телефону руководителя команды Ивана Редлера: +7 (991) 298-36-42.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.