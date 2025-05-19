Ветераны СВО пройдут обучение в Одинцовском филиале МГИМО

В Одинцовском филиале МГИМО стартовал II поток программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Она реализуется при поддержке фонда «Защитники Отечества». На протяжении двух месяцев 19 ветеранов СВО из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей пройдут интенсивную программу, разработанную базовой кафедрой министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе программы слушатели изучат современные технологии и методы управления, в том числе антикризисные. Особое внимание уделят практикам взаимодействия с населением, цифровым аспектам инженерных систем и коммуникаций, управлению региональным и городским хозяйством, региональному управлению и территориальному планированию, а также управлению государственным и муниципальным жилищным фондом.

Обучение предусматривает не только теоретические занятия, но и практику — выездные мероприятия на объекты инфраструктуры Московской области: ситуационные центры, теплосети, подразделения «Мособлгаза», «Водоканала» и другие организации.

Завершением обучения станут защита проектов и вручение дипломов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.