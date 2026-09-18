Ветераны СВО проголосовали на выборах в Одинцовском округе

Члены Ассоциации ветеранов СВО Одинцовского округа приняли участие в выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Полковник запаса Вячеслав Артемов проголосовал в гимназии № 11 и стал общественным наблюдателем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы продолжается в Одинцовском округе. В нем участвуют члены Ассоциации ветеранов СВО муниципалитета.

В Лесном Городке проголосовал Дмитрий Великанов, в Звенигороде — Роман Джафаров. Полковник запаса Вячеслав Артемов посетил избирательный участок в Одинцовской гимназии № 11.

«Выборы для меня — как праздник. Свое право голоса необходимо непременно реализовать. Нужно прийти на избирательный участок и сделать выбор, от которого зависит, в какой стране будешь жить ты сам, твои дети и внуки», — поделился ветеран спецоперации.

Артемов также работает общественным наблюдателем. Вместе с ним эту миссию выполняют Леонид Мельников и Сергей Добрынин из Ассоциации ветеранов СВО Одинцовского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.