Ветераны СВО присоединились к чемпионатному движению «Абилимпикс» в Подмосковье

В этом году чемпионат «Абилимпикс» ветераны специальной военной операции (СВО) впервые примут участие в региональном чемпионате «Абилимпикс», направленном на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, передает пресс-служба организаторов.

Движение «Абилимпикс», охватывающее различные профессиональные сферы, станет значимой платформой для ветеранов, стремящихся продемонстрировать свои навыки и открыть новые горизонты для карьерного роста.

Вернувшись с фронта, многие ветераны СВО сталкиваются с трудностями адаптации к гражданской жизни. Участие в чемпионате «Абилимпикс» предоставляет им уникальную возможность не только показать свои умения, но и найти единомышленников, обменяться опытом и получить необходимую поддержку.

Ветераны будут соревноваться в таких компетенциях, как «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Слесарное дело», «Сварочные технологии», «Разработчик виртуальной и дополненной реальности» и «Электромонтаж».

Таким образом, чемпионат «Абилимпикс» в Подмосковье станет не только площадкой для демонстрации профессиональных навыков, но и важным шагом на пути к социальной реабилитации ветеранов СВО. Их участие подчеркивает необходимость поддержки тех, кто вернулся с фронта, а также создания условий для успешной интеграции в общество.

Движение «Абилимпикс» продолжает развиваться, привлекая внимание к вопросам социальной ответственности и инклюзии. Ветераны СВО становятся важной частью этого процесса, вдохновляя окружающих своим мужеством и решимостью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.