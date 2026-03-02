Ветераны СВО посетили производство ПВХ-профиля во Фрязине

сегодня в 16:29

Экскурсия на предприятие по выпуску оконных систем прошла 2 марта в подмосковном Фрязине в рамках программы «Промышленный туризм». Представители ассоциации ветеранов СВО ознакомились с производством компании MELKE и обсудили возможности трудоустройства, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Представители Ассоциации ветеранов СВО посетили предприятие MELKE — производителя ПВХ-профиля для светопрозрачных конструкций. Компания работает во Фрязине и выпускает оконные системы полного цикла — от экструзии профиля до изготовления готовых окон и комплектующих.

Во время визита участникам рассказали об истории предприятия и ключевых направлениях деятельности. Гостям показали весь производственный процесс — от переработки материалов для внутреннего слоя профиля до сборки готовых окон в различных системах MELKE.

Отдельной темой встречи стало трудоустройство ветеранов. Представители компании представили актуальные вакансии, требования к кандидатам и возможности карьерного роста.

Программа «Промышленный туризм» реализуется при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Ассоциацией ветеранов СВО. Она позволяет участникам спецоперации знакомиться с ведущими предприятиями региона и рассматривать варианты дальнейшего профессионального развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.