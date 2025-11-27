Ветераны СВО ознакомились с работой химзавода в Ступине в рамках профориентационного тура

Участники СВО, вернувшиеся в Ступино, получили возможность оценить условия работы на одном из крупнейших предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для ветеранов 25 ноября был организован второй профориентационный тур на Ступинский химический завод (АО «СХЗ»), который является лидером в отрасли производства бытовой химии в России.

В сентябре ветераны боевых действий побывали с экскурсией на Ступинском машиностроительном производственном предприятии (АО «СМПП»).

Во время визита гости смогли ознакомиться с новейшими, высокотехнологичными цехами, где налажено производство современной бытовой химии. Представители предприятия отметили, что производство в значительной степени автоматизировано, что облегчает многие процессы. Несмотря на автоматизацию, спрос на новых сотрудников остается высоким: завод постоянно расширяет производственные линии и вводит новые товарные группы.

Руководство СХЗ подтвердило, что на предприятии есть вакантные места, подходящие и для ветеранов боевых действий. Практика трудоустройства участников спецоперации налажена: несколько человек, недавно вернувшихся с фронта, успешно интегрировались в рабочий процесс и трудятся на производственных линиях.

Вопрос достойного дохода является одним из ключевых. Зарплата по большинству открытых вакансий стартует от 70 тыс. рублей, сотрудникам предоставляется социальный пакет.

По итогам проведенного профтура трое ветеранов выразили предметную заинтересованность в получении работы. Они направились в отдел кадров Ступинского химического завода, чтобы обсудить конкретные условия и детали трудоустройства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.