Ветераны СВО из Павлово-Посадского округа представят регион на чемпионате «Абилимпикс»

24 июля Депутат Государственной Думы Геннадий Панин, глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов, прокурор Владимир Бусыгин и социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества» Марина Каленкова встретились с выдающимися участниками XI Московского областного чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2025» — Алексеем Моргуновым и Юрием Соломенцевым, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе с ними на встрече также присутствовал их наставник — мастер-преподаватель Павлово-Посадского техникума Дмитрий Волков.

После завершения службы в зоне специальной военной операции Алексей и Юрий с энтузиазмом включились в профессиональное развитие и смогли добиться впечатляющих результатов. На соревнованиях в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Алексей Моргунов завоевал серебряную медаль, а Юрий Соломенцев — бронзовую.

Теперь молодые специалисты готовятся представить Московскую область на первом Всероссийском чемпионате «Абилимпикс» для участников СВО, который пройдет в Казани. Это событие организовано по инициативе Президента России и направлено на поддержку и адаптацию ветеранов.

Павлово-Посадский техникум стал одним из лидеров в Московской области по подготовке демобилизованных участников СВО. Благодаря проекту Министерства образования региона ветераны получают возможность совершенствовать свои профессиональные навыки, не будучи студентами техникума, — для них разработаны отдельные образовательные программы. Дмитрий Волков, наставник чемпионов, готов продолжать свою миссию по передаче опыта и поддержке участников СВО.

На встрече также обсуждались планы Павлово-Посадского техникума на следующий год. Участники договорились расширять программно-методическую базу и улучшать систему наставничества для ветеранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.