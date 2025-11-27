Ветераны СВО из Орехово-Зуевского округа прошли обучение на операторов БПЛА

Члены ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа завершили обучение в Московском городском открытом колледже по специальности «Оператор беспилотных авиационных систем». Обучение проходило с 30 октября по 25 ноября, сообщает пресс-служба администрации округа.

В процессе обучения ветераны изучали как теоретические аспекты, так и практические навыки, связанные с работой дронов. Они ознакомились с законодательными нормами, а также обучились навыкам управления различными типами беспилотников. Знания, полученные в ходе курса, охватывают широкий спектр применения дронов — от сельского хозяйства до мониторинга инфраструктуры.

Обучение стало возможным благодаря поддержке социальных координаторов государственного фонда «Защитники Отечества» Илоны Саломатчиковой и Юлии Дубининой, которые активно помогают ветеранам в их стремлении к профессиональному развитию и адаптации после службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.