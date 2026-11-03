Ветераны СВО из Ленинского округа познакомились с профессиями РЖД

Ветеранам рассказали о планах развития и расширения железнодорожной инфраструктуры, актуальных вакансиях и возможностях трудоустройства. Участники познакомились с учебным процессом и попробовали управлять поездом на виртуальном тренажере.

Представители РЖД также объяснили, какие направления подготовки доступны, как проходит отбор и какие условия созданы для сотрудников. Такие встречи помогают участникам СВО адаптироваться к мирной жизни, получить новую квалификацию и найти работу с социальными гарантиями.

«Трудоустройство и профессиональная адаптация ветеранов СВО — одно из приоритетных направлений работы фонда «Защитники Отечества» и ассоциации ветеранов СВО. Важно, чтобы каждый вернувшийся с передовой боец имел возможность освоить новую профессию, найти достойную работу и реализовать себя в мирной жизни», — отметила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» по Ленинскому городскому округу Алена Носова.

В пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова добавили, что сотрудничество с крупными работодателями продолжится. Перечень профессий, с которыми смогут познакомиться члены ассоциации ветеранов СВО округа, планируют расширять.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.