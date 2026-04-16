Ветераны СВО из Ленинского округа посетили ярмарку вакансий в Подмосковье

Ветераны СВО из Ленинского городского округа приняли участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», где были представлены около 60 работодателей Подмосковья. Мероприятие помогло участникам пройти собеседования и получить предложения о работе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа посетили региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Площадка объединила порядка 60 работодателей со всей Московской области и стала частью работы по социальной адаптации военнослужащих и их возвращению к мирной жизни.

Участники смогли лично пообщаться с представителями компаний и организаций, пройти первичные собеседования и получить консультации по трудоустройству. На ярмарке были представлены государственные структуры, силовые ведомства и ведущие коммерческие предприятия региона, в том числе из Домодедово и Ленинского округа. Также работали специалисты фонда «Защитники Отечества» и комитета семей воинов Отечества Ленинского округа.

«Для наших ребят это реальная возможность определиться с будущим профессиональным направлением, напрямую задать вопросы работодателям и сделать уверенный шаг к мирной жизни», — сказал руководитель Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа Владимир Рогоза.

Он добавил, что ветераны получили предложения, которые заинтересовали их для дальнейшего трудоустройства, и поблагодарил администрацию округа за организационную поддержку и сопровождение.

Почетными гостями мероприятия стали президент союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Лина Орлова, председатель совета Московского крестьянского союза Рамиль Булатов, руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Лидия Листратова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.