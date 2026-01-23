Ветераны спецоперации посетили завод «Криогенмаш» в Балашихе 22 января

Экскурсия для участников специальной военной операции и их семей прошла на предприятии «Криогенмаш» в Балашихе 22 января в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники экскурсии познакомились с производственным процессом завода «Криогенмаш», который занимается разработкой и серийным выпуском кислородных установок для черной металлургии. Гости посетили производственный комплекс и узнали о всех этапах создания продукции — от выбора сырья до отправки готовых изделий.

Особое внимание во время экскурсии уделили сотрудничеству предприятия с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции и возможностям участия в социальных проектах. Эти инициативы направлены на адаптацию ветеранов к гражданской жизни.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции начала работу в Балашихе в марте 2025 года. Организация оказывает комплексную поддержку ветеранам и их семьям, включая трудоустройство, медицинскую, психологическую и юридическую помощь, а также занимается патриотическим воспитанием молодежи и содействует адаптации ветеранов к мирной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.