Ветераны Щелкова получат до 70 тыс рублей выплат ко Дню Победы

В 2026 году 329 ветеранов в городском округе Щелково получат единовременные региональные выплаты к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Средства перечислят проактивно и зачислят до 9 мая, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Единовременная выплата носит ежегодный характер и назначается без подачи заявлений — на основании данных, имеющихся в распоряжении управления. Деньги поступят на банковские счета автоматически. Тем, кто получает выплаты через почту, средства доставят вместе с пенсией в мае.

По 70 тыс. рублей направят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые вели боевые действия на фронтах. По 40 тыс. рублей получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, вдовы и вдовцы погибших или умерших инвалидов и участников войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

Начальник окружного управления социального развития Олеся Савицкая сообщила, что в округе проживают 329 ветеранов: 10 участников войны, 15 жителей блокадного Ленинграда, 40 бывших узников концлагерей, 121 вдова участника войны и 143 труженика тыла.

Помимо денежных выплат, для ветеранов подготовят праздничные мероприятия. Участникам и инвалидам войны дополнительно вручат подарочные сертификаты на 30 тыс. рублей, а также перечислят федеральные выплаты от Социального фонда России.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 122, далее нажать 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.