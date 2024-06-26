Ветераны выступили с предложением касательно создания российской национально-государственной идеологии. Они отметили, что ветераны-мыслители давно подготовили фундамент для создания идеологи государства, следует из заявления Московской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда».

Общественники указали, что государство — это объединение людей, занятых общим делом. Такое общество должно иметь свою идеологию, чтобы отличаться силой и единством.

Российские ветераны также обратили внимание, что массовые идеологии должны принимать и понимать сами массы. Таким утверждениям следует основываться на знаниях времени, в которое они были зарождены, иметь свои источники и составляющие.

«Основными составляющими новой российской идеологии должны быть современные научные представления: о закономерностях человеческого поведения — потребностно-информационная теория и мотивационный анализ, о закономерном экологическом единстве человека с окружающей средой — экологические законы, и исторически обоснованный национальный традиционализм — традиции и культурное наследие нашего народа», — гласит заявление общественной организации.

Ветераны также озвучили свой вывод, заявив, что их высшая цель — человечность. Также заявлено, что «цели человека порождены вместе с человеком и предполагают его».

«В свое время СССР был идеологическим лидером для доброй половины человечества, когда было провозглашено, что наша цель — коммунизм. Девиз наша цель — человечность должен быть не менее достойным и способным по существу и по определению увлечь мир вопреки порочным Западным ценностям, таким, как фашизм, сатанизм, сатанизм, глобализм, ЛГБТ*, однополые браки и другое», — говорится в заявлении «Блокадников Ленинграда».

Общественники убеждены, что идеология может стать массовой лишь когда ее ключевые идеи овладеют людьми. Только после этого ее можно сформулировать, озвучить и сделать идеологией государства.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.