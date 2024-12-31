Ветераны Подольска получили новое помещение благодаря администрации округа

В Подольске ветераны организации «Подольские просторы» подвели итоги года. Они приняли участие в тридцати городских мероприятиях. Благодаря поддержке администрации муниципалитета организации удалось получить новое просторное помещение, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Планируют в первую очередь увеличить количество членов организации. В настоящее время в ней состоит 18 человек.

«Конечно, хотелось бы больше. Мероприятий достаточно, нужны люди. Уже есть желающие. Надеюсь, в новом году наши ряды пополнятся», — сказала председатель ветеранской организации «Подольские просторы» Анна Запоточная.

Работы у ветеранов хватает, они и досуг организуют себе и другим пенсионерам, и заботой окружают нуждающихся. Все ветеранские организации округа работают в тесном взаимодействии с администрацией, учреждениями образования, культуры и спорта.

Участники встречи поздравили друга друга с наступающими праздниками, много шутили, пели, танцевали, и наметили планы на 2025 год. В завершение праздника присутствующие пожелали друг другу здоровья и оптимизма.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.