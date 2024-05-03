Ветераны Подмосковья совершили более 190 поездок на бесплатном такси в 2023 году

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, которые зарегистрированы в Подмосковье, могут заказать бесплатное такси. В 2023 году ветераны Московской области совершили 192 поездки на бесплатном такси, а в 2024 году — уже более 30 таких поездок. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Чтобы вызвать бесплатное такси для ветерана ВОВ, необходимо:

позвонить по короткому номеру 122 с территории Подмосковья;

в голосовом меню выбрать 5;

сообщить оператору данные ветерана;

указать маршрут поездки.

Цель поездки может быть любой. С ветераном бесплатно может поехать один сопровождающий. Число поездок не ограничено, но их общая стоимость за месяц не должна превышать 1 000 руб.

Прием звонков осуществляется с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.