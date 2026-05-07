Ветераны Подмосковья могут бесплатно ездить на такси

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Подмосковье, могут бесплатно пользоваться такси по Московской области и Москве. Оформить поездку помогает контакт-центр МФЦ региона, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы вызвать автомобиль, необходимо позвонить с мобильного телефона по номеру 122 с территории региона, затем набрать добавочный 5 и дождаться ответа оператора. Специалисту контакт-центра нужно сообщить фамилию, имя и отчество ветерана, год рождения, а также указать маршрут поездки — откуда и куда требуется доехать.

Звонки принимаются с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. В День Победы, 9 мая, сотрудники контакт-центра также будут работать и помогать ветеранам оформлять бесплатные поездки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.