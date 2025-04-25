Ветерану ВОВ присвоено звание «Почетный гражданин города Королева»

Виктор Васильевич Косарев ушел на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Служил в знаменитой 35-й механизированной бригаде, был снайпером-наводчиком. Воевал до самого конца Великой Отечественной. Вместе с боевыми товарищами освобождал Европу, а Великую Победу встретил в Берлине.

Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Красной Звезды.

С гордостью 99-летний ветеран рассказывает о том, что историей его боевого пути активно интересуется молодежь. Внук Виктора Васильевича сделал целый альбом, посвященный деду, и даже получил за это награду на городском патриотическом конкурсе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.