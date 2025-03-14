Ветерану ВОВ Ковальчуку из Ленинского округа вручили знак «Почетный гражданин»

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов и депутат местного совета депутатов Олег Тихонов навестили ветерана ВОВ Александра Ковальчука. Ему вручили юбилейную медаль президента в честь 80-летия Победы и знак почетного гражданина Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Александр Ковальчук родился 10 сентября 1925 года в Вознесенске Николаевской области. До войны окончил 8 классов средней школы, но мечта о дальнейшей учебе не покидала его даже в трудные годы войны. И свою мечту он исполнил, вернувшись к мирной жизни: после демобилизации из армии поступил в Одесский железнодорожный техникум, на втором курсе которого закончил с медалью 10-й класс вечерней школы рабочей молодежи. Это дало право поступить без экзаменов в Одесский институт инженеров морского флота на механический факультет. После второго курса Александр Александрович перевелся в Московский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина, по окончании которого работал ассистентом на кафедре, занимался преподавательской деятельностью, а затем стал главным технологом опытного завода ВНИИГАЗа в поселке Развилка.

«Всему этому предшествовала война, в которой Александру Ковальчуку, бойцу отдельной моторизованной роты разведки 11-й штурмовой бригады Резерва Главного командования, посчастливилось выжить. Свой ратный путь он начал на Днестровских плацдармах, прошел с боями Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию. Конечно, среди тех событий самым главным стал День Победы, который он встретил в городе Вене, столице Австрии», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

О фронтовых путях Александра Ковальчука свидетельствуют награды — медали «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», орден Отечественной войны 2-й степени.

«Искренне желаю Александру Александровичу крепкого здоровья и долгих лет жизни! С нетерпением жду возможности вместе отпраздновать его вековой юбилей в сентябре!» — написал в своем телеграм-канале глава округа Станислав Каторов.

Александр Александрович вместе с женой Лидией Сергеевной создали замечательную семью, вырастили двух дочерей, Марину и Ольгу, дождались пятерых внуков. Все дети и внуки получили высшее образование. Сегодня их род продолжают и семеро правнуков.

58 лет прожили они в счастливом браке, но сегодня Александр Александрович после смерти супруги остался один в своей квартире. Дочери и внуки постоянно приезжают к нему, окружают заботой, хотя Александр Александрович старается сам справляться с бытовыми вопросами, и это у него получается весьма неплохо.

«Нам повезло с отцом и дедом. Он умный, образованный, папа до сих пор интересуется историей, у него большая библиотека. Его волнуют события, проходящие в нашей стране и за рубежом», — рассказала его дочь Марина Александровна.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.