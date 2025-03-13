Ветерану ВОВ из Балашихи Пелагее Петровой вручили медаль «80 лет Великой Победы»

Руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов в рамках партпроекта «Старшее поколение» навестил в Балашихе свидетельницу событий Великой Отечественной войны Пелагею Петрову и вручил ей медаль «80 лет Великой Победы». Это событие стало ярким примером уважения к старшему поколению и памяти о героическом прошлом нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Пелагея Петровна родилась в Белгородской области и с детства столкнулась с трудностями. Начало Великой Отечественной войны застало ее десятилетним ребенком. Она пережила все тяготы военного времени, проявив мужество и стойкость, свойственные многим представителям ее поколения. После Победы Пелагея Петровна активно участвовала в восстановлении страны, работая на птичнике и в поле.

«Вручая эту почетную награду, выразил глубокую благодарность Пелагее Петровне за ее вклад в развитие нашей страны, за мужество и стойкость в трудные годы, за многолетний добросовестный труд. Ее жизнь — это история поколения, которое выстояло, победило и построило будущее для нас всех!» — рассказал координатор партпроекта «Старшее поколение» Геннадий Попов.

В 1948 году Пелагея Петровна переехала в Балашиху, где продолжала трудиться, совмещая работу с учебой в вечерней школе. Её целеустремленность и трудолюбие стали залогом успешной жизни. Всю свою жизнь Пелагея Петровна посвятила Балашихинскому литейно-механическому заводу (БЛМЗ), где работала инженером-технологом, специализируясь на металлорежущих станках и инструментах. Ее профессионализм, ответственность и преданность своему делу заслуживают глубокого уважения.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте ( https://may9.ru/ ) и в Telegram-канале ( https://t.me/may_9_ru ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.