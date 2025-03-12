Ветерану ВОВ Дриго присвоили звание «Почетный гражданин Волоколамского округа»

«В конце января я была в гостях у Виктора Ивановича, вручила ему юбилейную медаль в честь 80-летия Великой Победы. Тогда я рассказала, что в ближайшем времени планируем присвоить и почетное звание. Это наш способ сказать герою спасибо за мирную жизнь, за мужество и самоотверженность», — говорит глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Виктор Иванович принадлежит к поколению людей, которые невероятно дорогой ценой приближали Победу, верили в нее и дождались.

После войны мужчина прошел путь от ветеринарного фельдшера до главного ветеринарного врача совхоза «Судниковский». Он внес значительный вклад в развитие животноводства в Волоколамском районе.

В марте ветерану, и теперь уже почетному гражданину Волоколамского муниципального округа, исполнится 100 лет.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте ( https://may9.ru/ ) и в Telegram-канале ( https://t.me/may_9_ru ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.