Ветерану Талдомского округа исполнилось 98 лет

Петр Ефимович завершил войну в городе Варен. За свои заслуги был награжден орденом Великой Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией». После войны он продолжил служить в Бресте, сообщает пресс-служба администрации Талдомского г.о.

Петр Ефимович родился в 1926 году в Нелидовском районе Калининской области. В юные годы, во время войны, он вместе с другими подростками строил грунтовые дороги, очищал их от снега для прохождения войск и трудился на промкомбинате. Весной 1944 года его призвали в армию, и в начале 1945 года он оказался на 2-м Белорусском фронте в роте танкового обеспечения.

В 1963 году вместе с семьей он отправился поднимать целину в Казахстан, где проработал шесть лет. В 1969 году Петр Ефимович вместе с женой и четырьмя детьми переехал в Талдомский район, где устроился механизатором в совхоз «Красные всходы», работая бок о бок с сыновьями.

В 2021 году Петру Ефимовичу Селезневу было присвоено звание «Почетный гражданин Талдомского городского округа».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.