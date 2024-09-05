Ветерану народного ополчения ДНР Матвиенко подарили квартиру в Подмосковье

Матвиенко вступил в партизаны в 19 лет, а в 2014 году в бою потерял конечности и зрение, когда охранял колонну гуманитарной помощи.

Ключи от новой жилплощади в новом жилом комплексе от ГК «Самолет» Михаилу Матвиенко вручил председатель совета директоров ПАО «ГК „Самолет“» Дмитрий Голубков.

«Ранение я получил в окрестностях поселка Спартак под Донецком. Тогда должна была заезжать гуманитарная колонна, нам надо было сделать так, чтобы все прошло хорошо. Колонна прошла, а я вот такой остался», — поделился тяжелыми воспоминаниями обладатель ключей от новой квартиры.

Михаил Матвиенко перенес сложную многочасовую операцию, прошел реабилитацию, а еще получил образование психолога. Он планирует создать свою семью и работать по профессии.

Новый жилой комплекс, где теперь будет жить ветеран народного ополчения ДНР, находится вблизи Томилинского лесопарка, где есть экотропы, растут редкие растения и благоустроенные зоны для пикников. Рядом с домом также хорошо налажена транспортная доступность.

Ситуацию с предоставлением жилья Матвиенко на личном контроле держал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Забота о бойцах, о тех героях, которые вернулись с полей СВО и находятся в Подмосковье, является важнейшим приоритетом работы правительства Московской области, лично губернатора Андрея Воробьева. Сегодняшний случай — тот самый, когда губернатор на личном контроле держал проблематику Михаила. Сегодня мы вручили ему ключи от новой квартиры в новом жилом комплексе. Для нас честь помочь такому бойцу, такому герою! Уверен, победа будет за нами», — заявил Дмитрий Голубков.