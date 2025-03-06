Ветерану Ленинского округа вручили медаль в честь юбилея Победы в ВОВ

Борис Харитонович родился 4 февраля 1926 года на территории Украины. В годы войны он участвовал в освобождении Западной Украины, прошел с боями через Польшу, принимал участие во взятии Варшавы и штурме Берлина, где 2 мая 1945 года получил ранение и контузию в уличных боях. После демобилизации в 1946 году начал работать в городе Горловка, а в 1950 году поступил на вечернее отделение Горного техникума. После завершения обучения был направлен в одно из шахтоуправлений Донецка, где и проработал всю жизнь горным мастером.

«Жизненный путь Бориса Харитоновича — это пример того, как важно сохранять оптимизм и верность своим принципам даже в самые сложные времена. Память о его героическом прошлом и трудовых достижениях навсегда останется в сердцах людей. Он является живым символом поколения победителей, строителей и созидателей, чей вклад в развитие страны невозможно переоценить», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Анастасии Гайлиш.

В пресс-службе также отметили, что в 2014 году, в связи с политическим кризисом и конфликтом на Украине, Борис Харитонович вместе с семьей вынужден был покинуть Донецк и переехать в город Видное. В марте 2015 года он стал гражданином Российской Федерации. В преддверии празднования 75-летия Великой Победы, 5 мая 2020 года Борису Харитоновичу были вручены ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Пригород Лесное».

«Несмотря на свой почтенный возраст, Борис Харитонович активно участвует в общественной жизни Ленинского округа: он является членом районного Совета ветеранов и проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Мы выражаем огромную признательность Борису Харитоновичу», — подчеркнула Гайлиш.

В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день в Ленинском округе проживают 8 участников Великой Отечественной войны. Всем им в этом году присвоено звание «Почетный гражданин Ленинского городского округа», и четыре ветерана уже получили соответствующие знаки отличия.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.