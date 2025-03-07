Ветерану Ленинского округа вручили юбилейную медаль

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Жажин, проживающий в Ленинском городском округе Московской области, был удостоен юбилейной медали, приуроченной к 80-летию Победы, а также получил звание «Почетный гражданин Ленинского округа». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виктор Васильевич родился 7 января 1925 года в деревне Павловское, что в Московской области. С июня 1941 года он участвовал в строительстве оборонительных рубежей под Москвой, а затем работал токарем на военном заводе. В 1943 году был призван на фронт, где служил в воздушно-десантных войсках, выполняя обязанности связиста, минометчика и радиста. Он сражался на Карельском и 3-м Украинском фронтах, участвовал в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. За свои подвиги был награжден боевыми наградами, среди которых орден Отечественной войны II степени и орден Славы III степени. В настоящее время проживает в городе Видное, расположенном в Московской области.

В ходе беседы Виктор Васильевич поделился воспоминаниями о военных годах, своих сослуживцах и о самом знаменательном дне — Дне Победы, который он встретил на территории Чехословакии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.