Ветерану из Балашихи присвоено звание «Почетного гражданина»

Торжественное поздравление ветерана Бориса Викторовича Борецкого с 98-летием прошло в гимназии № 9 микрорайона Купавна. В мероприятии принял участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В честь праздника Серей Юров вручил Борису Борецкому высокое звание «Почетный гражданин городского округа Балашиха», которое было присвоено ветерану решением Совета депутатов в соответствии с объявленным Президентом России Годом защитника Отечества.

«Борис Викторович, примите нашу искреннюю благодарность за ваше мужество, за ваш великий подвиг, за наше мирное настоящее и за возможность проводить такие памятные мероприятия. В нынешней обстановке подвиг ветеранов Великой Отечественной войны приобретает особое значение, и наши сегодняшние военнослужащие являются достойными продолжателями вашего дела», — подчеркнул Сергей Юров.

Особым моментом встречи стало совпадение двух дат — в этот день свой восьмой день рождения отмечает правнук ветерана, Матвей. Оба именинника получили памятные подарки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.