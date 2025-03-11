Ветерану Фрязина вручили юбилейную медаль

В подмосковном городе Фрязино состоялось торжественное событие, которое напомнило о важности сохранения исторической памяти. Заместитель главы городского округа Артем Вольчак вручил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветерану Борису Тимофеевичу Гладченко. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Борис Тимофеевич Гладченко — человек, чья жизнь стала олицетворением мужества и стойкости. Родившийся в Ленинграде в 1939 году, он с раннего детства столкнулся с ужасами войны. Блокада города на Неве оставила неизгладимый след в его судьбе. В то время как его брата успели эвакуировать до начала блокады, Борис Тимофеевич и его мать оставались в осажденном городе, переживая голод, холод и постоянные бомбардировки. Лишь спустя несколько лет им удалось выехать в Башкирию, а в 1944 году семья вернулась на территорию Украины.

После войны Борис Тимофеевич продолжил жить, учиться и трудиться, несмотря на все трудности. Окончив Харьковский институт, он по распределению попал на предприятие АО «НПП «Исток» им. Шокина» во Фрязино. Здесь он прошел долгий профессиональный путь — от начальника цеха до инженера, внося свой вклад в развитие отечественной промышленности.

На церемонии вручения медали Артем Вольчак выразил глубокую благодарность ветерану за его подвиг и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.

«Ваше мужество и стойкость — пример для всех нас. Мы обязаны помнить о вашем вкладе в Победу и передавать эту память следующим поколениям», — подчеркнул заместитель главы городского округа.

Вручение юбилейной медали — это не просто формальность, а важный момент, который напоминает о том, что герои живут среди нас. Борис Тимофеевич Гладченко — один из тех, кто своими глазами видел войну, кто пережил ее и кто продолжает делиться своей историей. Его жизнь — это напоминание о том, как важно ценить мир и помнить о тех, кто его отстоял.

Сегодня, когда с каждым годом ветеранов становится все меньше, такие церемонии приобретают особое значение. Они позволяют не только выразить благодарность, но и сохранить связь между поколениями, передавая эстафету памяти. Ведь именно память о прошлом помогает нам строить будущее, основанное на уважении, благодарности и понимании ценности мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.