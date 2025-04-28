Ветерану Алексею Галютину вручили знак «Почетный гражданин округа Пушкинский»

«Повод приятный — мы не только поздравили ветерана с приближающимся юбилеем Великой Победы, но и вручили ему знак „Почетный гражданин округа Пушкинский“, — прокомментировал Михаил Ждан.

За чашкой чая Алексей Михайлович рассказал о своем здоровье, вспомнил о тяжелых военных годах. Родился он в Вологодской области. С началом войны был призван на оборонительные работы под Череповец, там рыл окопы. В октябре 1942 года призван в армию — воевал на Северном флоте в Мурманске. В Пушкино переехал в 1972 году, где работал более 30 лет.

«С Алексеем Михайловичем мы познакомились ещё в 2023 году, навещаем ветерана регулярно, от всего сердца рад доброй встрече. Желаю Алексею Михайловичу сил, душевной гармонии и крепкого здоровья. Вы — пример силы и мужества. Наш Герой!» — сказал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Алексей Михайлович счастливо живет со своим сыном и его семьей. Несмотря на преклонный возраст и прожитые тяжелые военные годы, до сих пор жизнерадостен и активен.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.