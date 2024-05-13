Ветеранов Серпухова поздравили с Днем Победы

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с генерал-майором, Почетным гражданином г. о. Серпухов Андреем Морозовым, депутатом Совета депутатов Андреем Тихоновым поздравили с Днем Победы тех, кто ценой собственной жизни боролся за справедливость и независимость нашей страны, кто сегодня отстаивает мирное небо. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Защитников за праздничный стол в честь Дня Великой Победы. Фронтовики, узницы фашистских концлагерей, воины-интернационалисты — участники Афганской и Чеченской войны, участники специальной военной операции — их объединяет отвага и любовь к Родине.

«Встреча — одна из тех, что навсегда остаются в памяти. Обязательно сделаем видеоархив о жизни каждого Героя, чтобы сохранить их истории для будущих поколений. Спасибо за возможность жить под мирным небом. Крепкого здоровья, бодрости и самое главное, чтоб наши ветераны еще многие годы оставались с нами, воспитывали молодежь своим примером!» — сказал глава округа Сергей Никитенко.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.