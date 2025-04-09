Ветеранам ВОВ присвоили звание «Почетный житель городского округа Лобня»

Глава городского округа Лобня Анна Кротова и ее заместители навестили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории муниципалитета. Каждому из них присвоено звание «Почетный житель городского округа Лобня», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Анна Кротова поздравила с этим событием и наступающим 80-летием Победы Иосифа Петровича Коткова. Ветеран окончил Саратовское военное училище МГБ, служил в системе госбезопасности в Минске, Закарпатье и Прибалтике. В 1977 году Иосиф Петрович работал в администрации города, был начальником отдела ЖКХ.

Первый заместитель главы города Владимир Зиновьев вручил грамоту «Почетного жителя городского округа Лобня» ветерану Великой Отечественной войны Виктору Алексеевичу Волкову. В годы войны он служил в Закарпатье.

Заместитель главы Лобни Кирилл Колчин вручил почетную грамоту и подарки Анне Сергеевне Родюшкиной. Женщина с 1943 по 1946 годы работала на военно-морской базе во Владивостоке.

Замглавы города Валентин Туркин поздравил Владимира Петровича Анисимова. Ветеран служил в военно-воздушных силах, дошел до Берлина.

Участнице лобненского хора ветеранов Тамаре Васильевне Колпаковой было семь лет, когда началась война. Вместе с мамой она присоединилась к банно-прачечному отряду и дошла до Германии. Победу встретила в Кенигсберге. Звание почетного жителя Лобни Тамаре Васильевне вручила заместитель главы города Елена Лапшинова.

Также звание почетного жителя городского округа Лобня получили ветераны:

— Александр Николаевич Индерев; во время войны проходил службу в пограничных войсках;

— Юрий Павлович Ипатов — бывший житель блокадного Ленинграда;

— Яков Григорьевич Клименко; на войне служил в авиации.

— Василий Егорович Манаев — несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, сейчас живёт в Воронеже.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.