Ветеранам Балашихи вручили медали к 80-летию Великой Победы

Торжественная церемония вручения юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» прошла в гимназии № 1 в Балашихе. Юбилейные награды ветеранам вручили прокурор городского округа Балашиха Дмитрий Девятко и председатель совета депутатов Геннадий Попов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Медалями удостоили двоих ветеранов Балашихи — Михаила Митрофановича Башкатова и Анну Михайловну Андронову.

«Эти медали — свидетельство того, что подвиг героев фронта и героев тыла не забыт. Мы помним каждого, кто сражался за нашу Родину, и передаем эту память нашим детям и внукам», — отметил глава Совета депутатов Геннадий Попов.

Торжественная церемония, посвящённая 80-летию Великой Победы, собрала ветеранов, учащихся гимназии, педагогов, представителей администрации и военного оркестра академии РВСН им. Петра Великого.

Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» — это награда, учреждённая в ознаменование 80-летия Победы. Ею награждаются ветераны войны, труженики тыла, а также другие граждане, внесшие вклад в победу над фашистской Германией.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.