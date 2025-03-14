Ветерана ВОВ из Жуковского Евдокию Рябову поздравили со 101-летием

Ветерану Великой Отечественной войны из Жуковского Евдокии Яковлевне Рябовой исполнился 101 год 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Евдокия Яковлевна родилась в 1924 году в Харькове, а в 17 лет, сразу после окончания медицинского училища, отправилась на фронт. Работая в эвакуационном госпитале № 3341, помогала раненым бойцам возвращаться в строй, спасала жизни, поддерживала тех, кто проходил через тяжелые испытания войны.

Именно в госпитале она встретила своего будущего мужа, а после Победы переехала в город Жуковский.

С 1954 года и до выхода на пенсию Евдокия Яковлевна работала в поликлинике ЦАГИ в Жуковском, продолжая помогать людям и оставаясь верной своему призванию. Данная поликлиника является ведомственной, обслуживает сотрудников градообразующего предприятия и жителей города, прикрепленных к данному медучреждению.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте ( https://may9.ru/ ) и в Telegram-канале ( https://t.me/may_9_ru ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.